Mathieu Van der Poel: «Je suis entré dans une maison et j’ai dû aller aux toilettes»

Plus tard, ils pourront raconter cette belle histoire à leurs petits enfants et leurs amis, à tous ceux qui aiment le cyclisme et d’autres qui auront bien de la peine à les croire. Cette famille écossaise n’est pas prête en effet d’oublier cette visite surprise ce dimanche matin. Alors que la course des Mondiaux passait devant le pas-de-porte de leur maison, les habitants de cette demeure ignoraient encore qu’ils allaient héberger durant quelques minutes un futur champion du monde. Tandis qu’à quelques mètres de là, des militants écologistes manifestaient et que l’épreuve était neutralisée, Mathieu Van der Poel en a profité pour s’extraire du peloton afin d’assouvir un besoin pressant chez l’habitant.