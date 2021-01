Coronavirus : La vitamine D, une arme de plus face au Covid

Un collectif de 73 experts appelle à donner à l’ensemble de la population française de la vitamine D, qui protégerait contre les effets graves du virus.

Selon plusieurs études, la vitamine D permettrait de protéger les patients atteints du Covid contre les formes graves de la maladie. Partant de ce constat, un collectif de 73 experts francophones et six sociétés savantes conseillent d'en donner à la population française dans son ensemble.

Un nombre croissant d'études scientifiques montrent que cette substance semble avoir un effet protecteur contre l'infection, et surtout contre ses formes les plus graves. En mai, déjà, l'Académie de médecine recommandait d'en prescrire aux personnes âgées pour prévenir et soigner les cas difficiles. En septembre, une étude de chercheurs de l’Université de Boston avançait aussi que le vitamine D avait bel et bien un effet protecteur en cas d'infection au coronavirus.