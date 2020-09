Covid-19 : Cette vitamine qui aurait un effet protecteur en cas d’infection

Faut-il prendre une cure de soleil et consommer des produits d'origine animale riches en vitamine D pour se protéger en partie du coronavirus? C’est en tout cas ce qu’avancent des chercheurs de l’Université de Boston.

Selon les études, la vitamine protège en partie contre une aggravation soudaine et rapide de l'état des patients atteints, et réduit donc le risque de succomber à la maladie

Les études se suivent et indiquent toutes un résultat similaire. La vitamine D aurait bel et bien un effet protecteur en cas d'infection au coronavirus. La dernière en date a été réalisée par l’université de Boston. Elle montre que le risque de mourir du Covid-19 diminue de 52% chez les patients qui ont suffisamment de vitamine D.

Viandes, poissons, œufs et soleil

En clair, la vitamine protège en partie contre une aggravation soudaine et rapide de l'état des patients atteints, et réduit donc le risque de succomber à la maladie. Une réalité qui ne concerne pas que le coronavirus. Ainsi, une synthèse de trois études parues il y a trois ans montrait qu'un supplément de vitamine D protégeait de l'apparition des infections respiratoires.

Pour mémoire, la vitamine D provient essentiellement des rayons UV et de l'alimentation, à travers les produits gras et d'origine animale. De quoi motiver une cure de viande et poisson et des séjours au soleil en automne et en hiver?