Sion (VS): La vitrine durable du championnat d’e-trott: «De la poudre aux yeux?»

Retrouvez notre reportage vidéo sur place. 20 minutes/Sébastien Anex

C’est dans les rues de Sion que s’est déroulée ce week-end une manche du championnat du monde de trottinette électrique. La discipline émergente permet à ces véhicules de rouler à près de 100 km/h sur un parcours défini, et a attiré de nombreux spectateurs curieux de découvrir leurs prouesses.

Toutefois, un des grands messages de la manifestation, qui s’inscrit dans le cadre du Festival de la Transition (écologique), est la promotion d’un «sport durable». Interrogé dans une vidéo de publicité, un participant se réjouissait par exemple de pratiquer un sport «pour l’environnement», ce qui n’a pas manqué d’interroger une partie du public. «C’est de la poudre aux yeux!» réagissait une commerçante sédunoise. «C’est super que les jeunes se défoulent, mais le mieux c’est d’utiliser ses muscles plutôt que l’énergie électrique qui va bientôt nous manquer», ajoutait une passante.

L’e-scooter ne remplace pas la voiture

En effet, contrairement à l’imaginaire populaire, la trottinette électrique n’est pas si écologique qu’elle pourrait en avoir l’air. D’abord parce qu’il s’agit d’un véhicule motorisé. Or, une évaluation menée à Paris en 2019 montrait que seuls 7% des trajets effectués en e-scooter remplaçaient la voiture, le reste étant plutôt un substitut aux déplacements en transports publics, à pied ou à vélo. C’est ce que confirme une étude récente menée à Zurich par l’EPFZ, citée par la RTS, qui concerne surtout les e-scooters partagés. L’analyse est moins sévère concernant les trottinettes privées ou, à plus forte raison, les vélos électriques.

Le calcul des ressources nécessaires au développement, à la construction, à l’infrastructure, à l’entretien et à la fin de vie des véhicules est également indispensable dans le résultat total. Selon une étude américaine, chaque kilomètre parcouru ainsi générerait 130 g de CO₂ par personne, soit moins que la voiture et plus que le bus. Selon la chercheuse en durabilité des transports Anne de Bortoli, citée par Le Point, le service de partage mis en place à Paris aurait par exemple généré 13’000 tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires en un an, soit l’équivalent d’une ville de 16’000 habitants.

Un laboratoire technologique

Interpellé, le cofondateur de la manifestation Khalil Beschir explique que, comme pour la Formule 1, l’idée est de faire du sport un laboratoire pour améliorer les technologies pour tout un domaine. «On veut aider les villes à réfléchir à leur micromobilité et leur durabilité. On partage nos données avec tout le secteur. Si on fait avec notre championnat la même chose que le sport automobile a fait avec le secteur de l’auto, ça va être très bien.»