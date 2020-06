Après le décès de sa sœur

La vive émotion de Gennaro Gattuso

Après la qualification de Naples pour la finale de la Coupe d’Italie, l’ex-coach du FC Sion a dédié cette victoire à sa famille, touchée par un drame début juin.

Touchée par une maladie rare pendant de longs mois, la sœur de l’ancien entraîneur du FC Sion, Francesca, s'est éteinte à l'âge de 37 ans il y a deux semaines. Alors au moment de se présenter devant les caméras tard dans la soirée samedi, l’émotion était plus que palpable. «Je remercie le monde du football, c'est une qualification pour la finale de Coupe d’Italie que je dédie à mes parents et à ma sœur Francesca, nous étions très proches. Et merci aux gars pour la joie qu'ils m'ont apportée aujourd'hui», a lâché «Ringhio», les yeux rougis, dans des propos rapportés par «La Gazzetta dello Sport».