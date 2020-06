Football

«La vodka est devenue ma meilleure amie»

Dans son autobiographie, Wesley Sneijder évoque sa période d’égarement lorsqu’il évoluait au Real Madrid.

Recadré par Van Nistelrooy et Robben

«Je ne me suis pas rendu compte que je me laissais avoir par la vie nocturne madrilène. J’étais jeune, j’étais le centre d'attention, raconte-t-il dans des propos rapportés par Voetbal International. Cela s’est mal passé ensuite. Je n’ai pas pris de drogue, mais je n’ai pas résisté à grand-chose non plus. Je dépensais des milliers d ’ euros. Mon mariage a volé en éclats, je ne voyais plus mon fils. La bouteille de vodka est alors devenue ma meilleure amie. Physiquement j’étais moins bien mais je compensais par mon placement et ma technique. Je pensais que cela ne se voyait pas mais un jour Van Nistelrooy et Robben sont venus me dire que si ça continuait ainsi, ma carrière ne durerait pas longtemps.»