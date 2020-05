Actualisé 22.04.2020 à 21:06

Suisse confinée

La voie est libre pour faire rugir son moteur de nuit

Des citoyens constatent une recrudescence du bruit volontairement créé par certains conducteurs.

de Yannick Weber

Quartier de Malley, à Lausanne, jeudi soir dernier peu avant minuit. Dans un rond point s'engage une voiture à toute allure, avant d'opérer un dérapage maîtrisé... et très bruyant. «C'est comme ça presque tous les soirs dès 23h», s'agace un riverain. Selon lui, ce giratoire est fréquemment utilisé pour ce genre de manœuvres. «Mais depuis le début du confinement, ces derniers jours, les tapages nocturnes ont augmenté drastiquement», affirme-t-il.

La population restant principalement à la maison, les routes sont bien moins fréquentées qu'à l'accoutumée et semblent laisser libre espace à ceux qui ont loisir de faire vrombir leur voiture. Le phénomène semble par ailleurs se produire un peu partout. A Meyrin (GE), des images similaires circulent sur Facebook. Dans le canton d'Appenzell, un jeune homme de 18 ans s'est envoyé samedi dernier dans le décor en tentant un dérapage. «Mis à part les nuisances sonores et l'odeur de pneu brûlé, je pense aux personnes qui sont réveillées en pleine nuit et, surtout, au danger que cela représente», dénonce lui le Lausannois, qui songe avec ses voisins à alerter la police.

Du bruit, ou la sensibilité au bruit?

Et il ne serait pas le seul à le faire. Les différentes polices romandes ont toutes tiré le même constat depuis le début de la période de semi-confinement. Le nombre de dénonciations de citoyens explosent. Du côté de Neuchâtel, on constate bel et bien une tendance à la hausse pour les dénonciations de véhicules bruyants. «Les secteurs concernés ont été identifiés et nos patrouilles ont été sensibilisées au phénomène», note la police cantonale.

Du côté de la police vaudoise, il est trop tôt pour établir des statistiques. Les dénonciations de citoyens augmentent comme partout ailleurs en Suisse, mais rien ne permet pour l'heure de prouver que ce sont les nuisances qui sont en augmentation, et pas la sensibilité ou l'attention de la population à celles-ci. «Il y a moins de trafic, moins de trains, moins d'avions, et il est possible que ce facteur influence le fait que l'on remarque plus souvent les nuisances», note Florence Maillard, porte-parole de la police cantonale.