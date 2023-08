Vaud: La «voie express» pour le gymnase en 4 ans cristallise

Lundi prochain, plus de 130’000 élèves feront leur rentrée dans les écoles, écoles professionnelles et gymnases du canton de Vaud. À quelques jours de la reprise, le conseiller d’Etat Frédéric Borloz a déclaré mercredi que, pour l’année scolaire 2023-2024, la priorité sera mise sur l’encadrement des élèves, la relation parents – école et la promotion des branches scientifiques auprès des jeunes de 8 à 12 ans. Des mesures d’ajustement sont attendues dans le domaine de l’école à visée inclusive. Parmi elles, on compte l’ouverture de nouvelles classes régionales de pédagogie spécialisée dans les établissements ordinaires.