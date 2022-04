Grand Genève : La voie pour le covoiturage à Thônex-Vallard pérennisée

En phase test depuis 2018, la section réservée au partage de véhicule à la douane franco-genevoise va être entérinée.

La voie de covoiturage située à la douane de Thônex-Vallard va rester. L’aménagement provisoire, testé depuis octobre 2018 , semble convaincre les usagers et sera pérennisé, comme le rapporte « Le Messager ». Selon un sondage réalisé auprès de plus de 600 conducteurs, ce passage réservé leur fait gagner cinq précieuses minutes à un endroit souvent bouchonné.

De plus, 37% des sondés disent avoir adopté ce modèle de déplacement à la suite de l’installation de cette voie. Toutefois, en raison de conducteurs qui l’empruntent sans covoiturer, des caméras pourraient être installées. Un projet similaire à la douane de Bardonnex fait l’objet de «réflexions assez poussées» entre l’exploitant Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc et le Canton.