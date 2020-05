La Voie verte bientôt rouverte à la frontière?

Rédiger un nouveau commentaire

Marredesshadocks 08.05.2020 à 17:20

Super, on peu pas aller en France pour ne pas contaminer les pauvres petits français, par contre eux, avec leur 26´000 morts peuvent aller et venir comme ils veulent ?! Non mais sérieux on est toujours en suisse ou on est officiellement un département français ?? Ah bah non on est juste leur terrain de jeux financier ....