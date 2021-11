Genève : La voirie de la Ville prête à sortir les chasse-neige

Le dispositif municipal pour faire face à des conditions hivernales extrêmes sur les routes est en place.

Alors que la neige pourrait faire son apparition en plaine ce weekend , les services de la voirie sont mobilisés dès aujourd’hui pour faire face aux chutes de flocons et au verglas, a annoncé jeudi la Ville de Genève. «Des moyens conséquents» peuvent être déployés pour déblayer les 220km de routes et 440km de trottoirs de la commune. «Près d’une centaine de collaborateurs et de collaboratrices sont mobilisables tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, jusqu’à fin mars», a assuré la Municipalité.

Son dispositif «neige et verglas» compte une quarantaine de véhicules. Notamment de petits engins, qui ont pour mission de sécuriser les arrêts de bus, tandis que des camions équipés de sondes thermiques «permettent d’optimiser l’épandage, limitant ainsi le coût et l’impact environnemental». La Ville compte également sur la collaboration des locataires d’arcades et des concierges pour déneiger les trottoirs devant les commerces et les immeubles privés.