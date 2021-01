Et en se faufilant entre un poteau et immeuble, elle a explosé des vasques de terre.

«L’auto est remontée en trombe la rue du Quai. Et en se faufilant entre un poteau et immeuble, elle a explosé des vasques de terre. Elle a ensuite traversé le carrefour de la Paix, suivie par des voitures de police, toutes sirènes hurlantes.»

Menotté sur les quais

La grosse cylindrée a terminé sa course sur la rue du Lac, dans un parking privé, non loin de l’hôtel Royal Plaza. Un occupant du véhicule s’est alors enfui au pas de course. Mais il a été rattrapé par la police et menotté sur les quais.