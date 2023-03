La voiture à hydrogène de BMW entre en production

L'hydrogène est un sujet qui divise les spécialistes. Considérés comme le messie par les uns, d’autres ne voient tout au plus dans les véhicules à pile à combustible qu’un type de propulsion pour poids lourds. D’autres encore renvoient obstinément au rendement énergétique et insistent par conséquent sur la propulsion 100% électrique par batterie. À côté de cela, il y a encore le moteur à combustion interne à hydrogène - cela commence à devenir confus.

«La pièce manquante du puzzle»

Mais comment fonctionne la propulsion par pile à combustible? On fait le plein d'hydrogène gazeux dans un réservoir sous pression de la voiture. De l'électricité est ensuite produite directement à bord dans une pile à combustible, qui entraîne ensuite un moteur électrique et donc la voiture. Le produit résiduel qui sort du pot d'échappement est de la vapeur d'eau pure. Cela fait rêver, mais présente aussi des inconvénients, comme la production très énergivore de l'hydrogène ou la difficulté de la chaîne de transport.

Pourtant, plusieurs grands constructeurs automobiles travaillent sur ce sujet. Alors que Toyota et Hyundai ont, depuis des années, dans leur gamme des modèles à hydrogène, d'autres, comme BMW, font des recherches sur cette technologie. le constructeur bavarois vient de lancer la production d'une petite série de moins de cent véhicules qui seront utilisés à des fins de démonstration et d'essai pour différents groupes cibles. Ces groupes d'essai doivent se faire une idée des caractéristiques de la BMW iX5 Hydrogen en la conduisant. Derrière tout cela, les intentions de vente sont tout à fait sérieuses. «L'hydrogène est la pièce manquante du puzzle de la mobilité zéro émission», affirme avec conviction Oliver Zipse, le patron de BMW. «Car une seule technologie ne suffira pas à rendre possible une mobilité climatiquement neutre dans le monde entier».

La propulsion est électrique et ce sont les roues arrière qui sont motrices. Un plein (6 kg d’hydrogène) devrait permettre de parcourir plus de 500 kilomètres.

La pile à combustible de l'iX5 est le fruit d'une coopération avec Toyota. Une batterie au lithium-ion d'une capacité de moins de 10 kWh, spécialement conçue pour ce véhicule, stocke l'électricité produite par la pile à combustible ainsi que l'énergie récupérée lors d’une opération de poussée et au freinage, fournissant ainsi suffisamment de courant pour accélérer. Le moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance sont réunis dans un boîtier compact situé sur l'essieu arrière et génèrent une puissance maximale de 295 kW/401 ch. L'iX5 Hydrogen passe ainsi de 0 à 100 km/h en six secondes et peut atteindre une vitesse de 185 km/h en continu, voire 205 km/h pendant de courtes périodes.