Quels sont les constructeurs qui misent sur l’hydrogène?

Combien y a-t-il de véhicules à hydrogène en Suisse?

Il y en a évidemment encore très peu. Jusqu’à présent, Toyota a vendu 27 exemplaires de la Mirai (première et deuxième génération) et Hyundai a écoulé 58 Nexo.

Que coûte une voiture à hydrogène?

Étant donné que, comme nous l’avons mentionné, seuls deux modèles sont officiellement disponibles à l’achat, le choix et la comparabilité sont évidemment très limités. Le prix de départ de la Toyota Mirai est de 59'900 francs, et il faut compter au minimum 89’900 francs pour l’Hyundai Nexo.

Où faire le plein d’hydrogène?

Combien de temps faut-il pour faire le plein?

Chez Toyota, par exemple, faire le plein de la Mirai ne dure que quelques minutes. Cela prend un peu plus de temps que de faire un plein d’essence ou de diesel, mais est nettement plus rapide que de recharger une voiture électrique.

Quel est le prix aux 100 kilomètres?

Nous avons effectué le test dans la pratique avec l’Hyundai Nexo et la Toyota Mirai. Le premier nous a coûté 15 francs aux 100 kilomètres et le second également plus de douze francs. Les voitures à hydrogène coûtent donc toujours plus cher que les voitures électriques de même gabarit.