Mario Balotelli est fou de rage. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’international italien s’est fait démolir sa voiture. Il a montré les images de son bolide vandalisé sur Instagram. Sur la vidéo diffusée, on distingue bien la voiture dont les vitres ont été complètement détruites et l’habitacle rempli de débris.

Et le footballeur italien a ouvertement menacé les auteurs de ce méfait. Mais en précisant qu’il allait rester dans la légalité!

«Je sais que toi… TOI, qui que tu sois, tu as connaissance de ce message… Je te dis seulement de prier, prier beaucoup et bien pour que je ne sache jamais qui tu es parce que je te persécuterai à vie légalement parce que d’une autre manière (on ne peut pas). Lâches bât..ds»