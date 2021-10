PIËCH GT – La voiture de rêve suisse devrait bientôt entrer en phase de production

L’une des stars de l’édition 2019 du Salon de l’automobile de Genève venait de Suisse et portait un nom qui n’est autrement connu qu’en lien avec Volkswagen. C’est avec la Piëch Mark Zero, un magnifique concept de design d’une GT 100% électrique, que la jeune marque, dont le siège se trouve à Zurich, s’est présentée pour la première fois au grand public. La start-up Piëch Automotive a été fondée en 2017 par Toni Piëch, fils du patron de longue date de Volkswagen, Ferdinand Piëch, et Rea Stark Rajcic. Leurs plans étaient pour le moins ambitieux: deux ans après la création de leur entreprise, leur concept était exposé à Genève et trois ans plus tard, la voiture devait être commercialisée. Malgré la crise du coronavirus, les Zurichois semblent avoir tenu parole, car la Piëch GT entre maintenant en phase de test et son lancement sur le marché est prévu pour 2024.