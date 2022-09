Festival du film de Zurich: La voiture futuriste d’«Avatar» de passage à Zurich

Vous vous souvenez des créatures bleues du film «Avatar»? Nous sommes en 2154. Alors que les habitants de la Terre ont quasiment épuisé l’intégralité de leurs ressources et sont confrontés à une crise énergétique catastrophique, les Na’vis vivent en totale harmonie avec la nature sur Pandora. Il est consternant de voir combien le film est proche de la réalité actuelle, non?

Un message que Mercedes-Benz avait déjà adopté il y a de nombreuses années et qui a amené le constructeur à concevoir la Vision AVTR en étroite collaboration avec James Cameron et le producteur du film, Jon Landau. Événement inédit en Suisse: le véhicule électrique visionnaire est exposé jusqu’au 2 octobre au pavillon du Festival du film de Zurich, sur la Sechseläutenplatz.

Le véhicule électrique visionnaire est un exemplaire unique et a été conçu en étroite collaboration avec le réalisateur et le producteur du film à succès «Avatar».

Véritable organisme vivant

Bien plus qu’une simple voiture, la Vision AVTR est un véritable organisme vivant. Dès qu’on l’approche, le véhicule prend vie. Les clapets à l’arrière se mettent à bouger tels des écailles de reptile; les portes en élytre pivotent vers le haut et dévoilent l’intérieur futuriste. «Pour les sièges, nous avons utilisé un cuir vegan et le bois est fait de lianes qui repoussent très vite», explique Klaus Millerferli. L’accès à bord est très aisé, les sièges baquets garnis d’un matériau souple vous enveloppent littéralement. «La forme des sièges rappelle les feuilles dans lesquelles dorment les Na’vis», précise Klaus Millerferli.

Symbiose entre homme, machine et nature

La voiture de démonstration est entièrement inspirée du film «Avatar». À son bord, point de volant: le conducteur entre en quelque sorte en symbiose avec l’AVTR. «De la même façon que les Na’vis ont un lien avec l’Arbre des Âmes et les organismes de Pandora, le conducteur tisse un lien avec l’AVTR», poursuit Klaus Millerferli. Sitôt dit, sitôt fait. Je pose ma main sur l’unité de contrôle située au centre de la console et sens que celle-ci reprend mon pouls. En même temps, mon siège commence à vibrer. Je ne fais désormais plus qu’un avec l’AVTR et pourrais en fait démarrer, ou plutôt «partir en crabe».