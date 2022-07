Automobile : La voiture la plus chère du monde a été aperçue à Zurich

Le passage d’une voiture de sport très rare sur la très chic Bahnhofstrasse de Zurich a fait sensation parmi les fans de belles cylindrées ces derniers jours. Et pour cause: il s’agissait de la Bugatti La Voiture Noire, un modèle unique qualifié comme étant la voiture la plus chère du monde. Pour le coup, les aficionados s’en sont donné à cœur joie pour la mitrailler sous toutes ses coutures, rapporte «20 Minuten».