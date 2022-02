Marché automobile : La voiture la plus volée en France est une hybride

Selon le magazine spécialisé «Auto Plus», la Toyota Prius est devenue la cible préférée des voleurs de voitures en 2021 en raison des métaux rares contenus dans son pot catalytique.

Une voiture hybride, la Toyota Prius, a pris pour la première fois la tête du classement des voitures les plus volées en 2021, selon les données des assureurs analysées et publiées jeudi par le magazine «Auto Plus».

La Toyota hybride dépasse le luxueux SUV DS 7 Crossback et la sportive Renault Mégane RS, premier et deuxième du classement en 2020, qui se classent deuxième et troisième en 2021. D’autres modèles très populaires suivent dans le classement: les Renault Clio 4 et Mégane 4, les SUV Peugeot 3008 et Toyota C-HR, les compactes DS 3 et Peugeot 208.