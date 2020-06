Genève

La voiture «avançait sur lui» de plus en plus vite

Un agent de sécurité accuse un taxi de lui avoir roulé dessus. Le chauffeur juge que le passage n’aurait pas dû lui être refusé.

«S’il ne s’était pas tenu au pare-chocs, il serait passé sous la voiture! Je n’avais jamais vu ça.» Une scène invraisemblable a marqué Léa* et d’autres passants de la place Grenus, à Genève, le vendredi 22 mai. En fin d’après-midi, un agent de sécurité, qui tentait de barrer la route à un taxi, s’est fait percuter. «Le taxi lui avançait dessus, d’abord doucement, puis il a accéléré, se souvient la jeune femme. Il a été traîné sur un bout de la rue.» Le vigile s’en est sorti avec un genou et un pied enflés.

L’agent de sécurité était en poste pour faire respecter le nouveau sens de circulation de la place (lire encadré). «Le taxi voulait circuler dans le mauvais sens, je lui ai interdit l’accès et il a forcé le passage. Il s’est cru au-dessus des lois», raconte Mickaël. Selon lui, les panneaux sur la place sont valables pour tous, hormis les véhicules d’urgence et les taxis n’avaient pas à passer. Mais la police nuance cette affirmation. «L’accès est autorisé pour les services d’urgences ainsi que les transports professionnels de personnes», indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police. De son côté, la centrale Taxiphone, qui ne sait pas si le taxi en question est affilié chez elle ou indépendant, indique ne pas être responsable des infractions de ses chauffeurs.

Ce jour-là, «l’agent n’arrêtait pas de se faire agresser», se souvient Léa. La police a ainsi dû, à plusieurs reprises, «désamorcer des situations conflictuelles entre le vigile en place et des automobilistes», confirme Alexandre Brahier. Plusieurs témoins ont vu et filmé la scène avec le taxi. «En cas de situation conflictuelle, que ce soit après un accident de la route ou un conflit sur la voie publique, il est toujours préférable de faire appel au 117 et d’attendre qu’une patrouille soit dépêchée sur les lieux, plutôt que de tenter de régler le problème soi-même», affirme Alexandre Brahier. L’agent de sécurité pourrait porter plainte.