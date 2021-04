États-Unis : «La voiture n’a pas accéléré, mais n’a pas freiné non plus»

Sous les yeux effarés de plusieurs témoins, une voiture a plongé dans un ravin, samedi en Californie. Une mère et sa fille ont perdu la vie.

Une dizaine de promeneurs a assisté à une scène horrifiante, samedi à Bodega Bay (Californie). Un véhicule a traversé tout un parking à une allure normale mais sans freiner, a percuté une barrière en bois et a foncé tout droit dans un ravin. «Le SUV ne s’est pas arrêté. Il n’a pas accéléré, mais n’a pas freiné non plus», explique David de Rutte, de la California Highway Patrol. Dans la voiture se trouvaient Maria Teixeira, 64 ans, et sa fille Elizabeth Correia, 41 ans.

Elizabeth était enseignante dans une école primaire et sa mère travaillait comme femme de ménage dans un autre établissement. «Il y a un trou dans mon cœur qui ne sera jamais rempli. Je suis tellement reconnaissant pour les moments que nous avons partagés. Elles feront à jamais partie de moi. Je vous aime, maman et sœurette», a écrit sur Facebook Tim Correia, fils et frère et des victimes.