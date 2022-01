Automobile : La voiture neuve la plus achetée en Suisse est une Tesla, c’est une première

Auto-Suisse a dressé, jeudi, le bilan d’une année 2021 en demi-teinte. Les ventes sont certes en hausse par rapport à 2020, mais encore loin des niveaux d’avant la pandémie.

Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et au Liechtenstein a bouclé l’année avec une hausse de 0,7% par rapport à 2020. Telle est l’information qui ressort du rapport présenté, lundi , par l’Association des importateurs d’automobiles, Auto-Suisse. «En raison de la pandémie du Covid-19 et de ses effets, explique le communiqué, le nombre de 238 ’ 481 nouvelles immatriculations (236 ’ 827 en 2020) est cependant nettement inférieur au niveau prépandémique de 311 ’ 466 voitures», atteint en 2019.

«Riche en défis » , reprend Auto-Suisse, l’année automobile 2021 a été «marquée par des difficultés de livraison», dues à la pénurie de composants électroniques dans la production des véhicules, et «par des restrictions internationales de transport».

Il y a quand même des points positifs. Le principal, c’est que «la demande de voitures de tourisme neuves a de nouveau sensiblement augmenté» comparé à la première année de pandémie. Et il y a du changement en tête de liste. La Model 3 de Tesla s’octroie la première place, avec 5074 véhicules , pour la plus grande joie du fondateur de la marque, Elon Musk .

Perspectives incertaines

Pour 2022, Auto-Suisse entend surmonter les difficultés de livraison connues l’année dernière. «Les longs délais de livraison des véhicules commandés», avec leur lot d’incertitudes, «affectent l’ensemble du secteur», constate le porte-parole Christoph Wolnik. «Nous ne sommes pas habitués à ce que la demande de véhicules neufs soit nettement supérieure à l’offre. Mais nous restons et pensons que la situation s’améliorera au plus tard au second semestre 2022.»