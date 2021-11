Prévisions pour 2050 – La voiture restera la reine du futur 

Durable ou individualiste?

Les hypothèses ci-dessus sont basées sur un scénario prenant en compte les mesures prises ou déjà décidées en matière de développement durable. L’ARE n’ayant pas de boule de cristal, il a aussi prévu d’autres scénarios, dont celui d’une «société durable», si la population acceptait un virage encore plus écolo et celui d’une «société individualisée», où les progrès technologiques seraient mis au service des intérêts individuels. Dans le scénario de base, on s’attend par exemple à ce qu’environ 50% des voitures roulent à l’électrique d’ici 2050. Dans le scénario «durable», on atteindrait 85% (et elles seraient plus petites) et dans celui «individualisé» à 44% (dont de nombreux mastodontes).