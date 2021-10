Policiers opposés aux mesures – La voix dans la vidéo est bien celle d’un agent

Le groupement «Wir für euch» («Nous pour vous») a récemment fait les gros titres de la presse helvétique. Il s’agit, selon sa propre définition, d’une «association de policiers de tous les cantons de Suisse qui se posent des questions quant au bien-fondé des restrictions anti-Covid». La semaine passée, cette association avait en effet publié une vidéo dans laquelle des hommes, jamais filmés de face, concluent un pacte avec des «sonneurs de cloches» (Freiheitstrychler), opposants aux mesures visant à lutter contre la pandémie, très présents lors de manifestations. Dans le clip, on entend par ailleurs la voix d’un homme: «Nous avons choisi cette profession pour protéger la liberté», dit-il, après avoir jugé les mesures sanitaires disproportionnées et «discutables du point de vue de l’État de droit».

«Grave violation des devoirs professionnels»

Selon Fredy Fässler, en charge du Département saint-gallois de la sécurité et du département de la justice, il n’est pas exclu que d’autres membres de la police saint-galloise figurent dans la vidéo en question. «Le dialecte est indéniablement saint-gallois. Le clip a été tourné à Amden (SG). Il est donc plutôt improbable que les figurants soient des agents de la Suisse romande.»

En attendant, Fredy Fässler condamne ce comportement au plus haut point, et ce même s’il ne relève pas du pénal. «Il s’agit là d’une grave violation des devoirs professionnels.» Même son de cloche auprès de la Fédération suisse des fonctionnaires de police: «Ces personnes violent l’éthique de la police. Nous nous en distancions et n’éprouvons aucune compréhension face à ces actes.»