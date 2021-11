Vaud : La Voix de la Diversité s’élève contre le mobbing en apprentissage

Un groupe de jeunes Vaudois, aux origines diverses et variées, a produit une série de capsules vidéo pour aider les apprentis victimes de harcèlement.

Témoignages d’apprentis et d’experts

Les membres de LVD ont réalisé des interviews en forme de capsules vidéos , afin d’atteindre plus facilement la cible: les jeunes de 15 à 20 ans. Cinq témoignages poignants d’apprentis, de différents corps de métier, ont ainsi été mis en lumière. Ces derniers ont ensuite été consolidés par des interventions d’experts de la thématique: un psychologue, une avocate et un commissaire en apprentissage.

Le site d’information, d’aide et d’échanges pour les jeunes de 11 à 20 ans, ciao.ch, s’est associé à LVD pour lui permettre de bénéficier à la fois de son réseau et de sa plateforme. Cela fait plus de vingt ans que ciao.ch met à disposition les compétences de professionnels de la santé au sens large pour répondre au besoin d’information et d’orientation des jeunes romands dans une multitude de domaines.