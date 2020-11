Presse romande : La Voix du Chablais ne verra pas le jour

Deux journalistes avaient lancé l’idée d’un nouveau média dans la région. Le projet est abandonné, faute de subventions de la part des communes du Chablais vaudois et valaisans.

Le projet journalistique La Voix du Chablais ne verra finalement pas le jour. La demande de subvention auprès des communes du Chablais vaudois et valaisans n’a «pas trouvé l’écho espéré», a-t-on appris mardi.

Deux journalistes – Fabrice Zwahlen et Valérie Passello – avaient lancé l’idée en mai 2020 de créer un média d’un genre nouveau dans cette région à part entière, composée d’un peu plus de 100’000 habitants, qui s'étend des deux côtés du Rhône. La Voix du Chablais devait être un support d’informations numérique.

Pour financer leur projet, les deux collègues demandaient aux 28 communes de la région, qui court officiellement de Villeneuve (VD) à Evionnaz (VS), une subvention à hauteur de 3 francs par an et par citoyen. Mais le comité de Chablais Région, entité regroupant l’ensemble des communes concernées «a finalement choisi de ne pas soutenir financièrement notre idée», indique mardi Fabrice Zwahlen, cité dans un communiqué.