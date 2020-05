Suisse romande

«La Voix du Chablais», nouveau projet média

Les Chablaisiens ont perdu deux médias en six mois. «La Voix du Chablais», disponible en ligne, tentera de combler ce vide.

Après les disparitions de l'hebdomadaire «Le Régional» il y a quelques jours et du bimensuel «Le Vendredi» fin 2019, le Chablais a perdu en six mois deux médias. Pour combler ce vide, deux journalistes bien implantés dans la région lancent le projet «La Voix du Chablais».

«Le Chablais est une région à part entière, composée d’un peu plus de 100’000 habitants, qui s'étend des deux côtés du Rhône, et qui mérite de faire entendre sa voix», explique à Keystone-ATS Fabrice Zwahlen l'un des deux initiateurs de ce projet. Si celui-ci aboutit, «La Voix du Chablais» s'épanouira en ligne par le biais d'un site internet et d'une présence importante sur le réseau social Facebook. L'accès aux articles sera libre.

Le projet doit désormais passer plusieurs étapes. La première épreuve du feu se tiendra lors de l’une des prochaines séances de Chablais Région, entité regroupant l’ensemble des 28 communes concernées. Fabrice Zwahlen et Valérie Passello, l'autre journaliste à l'origine de ce projet, ont sollicité pour l'année en cours un soutien entre 1,50 et 2 francs par habitant auprès des entités chablaisiennes. Cette manne devrait couvrir environ 75% des frais.

Pas un concurrent, un complément

Le Chablais court officiellement de Villeneuve (VD) à Evionnaz (VS). Ce média ne se veut pas un concurrent à d’autres structures existantes, mais témoigne de la volonté de combler un vide, via un produit régional indépendant et fédérateur, complémentaire aux grands médias cantonaux que sont «24 Heures» et «Le Nouvelliste».