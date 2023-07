La Volante, une escouade qui saute de scène en scène à Paléo

La quarantaine de techniciens est apte à bosser sur n’importe quelle scène du festival. A. Colliard/Paléo Festival

.La «Volante»: voilà un nom qui intrigue parmi les secteurs de l’open air. Ses membres ne sont pas des pilotes de drones chevronnés et ils ne réalisent pas non plus de contrôles volants sur la plaine de l’Asse, à l’image de ceux effectués sur les routes par la police ou les douanes. La «Volante», c’est une quarantaine de techniciens qui opèrent sur les six scènes du Paléo.

«Chacune dispose de sa propre équipe technique (ndlr: la Golden Team pour la Grande Scène ou les Archers de Véga pour Véga par exemple). Nous, on arrive en renfort en cas de besoin. On dispatche aussi tout le matériel – amplis et instruments notamment – nécessaire aux concerts. Notre stock correspond à deux semi-remorques de 40 tonnes», détaille Lionel Israël, responsable de cette escouade qui travaille 24h/24 durant toute la période de l’événement. En 2023, la «Volante» sera mise à contribution surtout autour du concert d’Indochine, dimanche 23 juillet, en clôture: «Il y aura une très grosse installation scénique. La team de la Grande Scène n’est pas dimensionnée pour faire face à des besoins aussi énormes que ceux du groupe français. Là, mes bénévoles vont aller la compléter.»