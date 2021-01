Economie : La volatilité du bitcoin invite à la prudence

Malgré une année de records, de nombreux spécialistes estiment que la principale cryptomonnaie n’est pas sûre et que sa valeur risque de redescendre.

En 2020, le prix du bitcoin avait déjà quadruplé. Si le mouvement avait débuté avec l’intérêt de plus en plus aiguisé des investisseurs institutionnels, depuis mi-décembre, «les particuliers sont enfin revenus», explique à l’AFP Antoni Trenchev, de la plateforme spécialisée dans les cryptomonnaies Nexo.

Pic durant les fêtes

Ces dernières années, les moyens d’acheter des bitcoins, entiers ou en fraction, se sont multipliés: de nombreuses banques en ligne proposent d’y placer son épargne et en octobre, le géant des paiements en ligne Paypal a lancé un service d’achats, de ventes et de paiement par cryptomonnaie.

Correction, crash ou rebond?

«Avec une telle performance dernièrement, de nombreux investisseurs et spéculateurs vont vouloir encaisser leurs profits au premier signe de faiblesse», estime pour l’AFP Fawad Razaqzada, analyste chez Think Markets, qui prévient comme plusieurs analystes qu’une «correction est à attendre».

Fin 2017, les particuliers se ruaient sur cette monnaie décentralisée et créée par des anonymes en 2009, mais après plusieurs mois de hausse, son prix s’était effondré en décembre et début 2018, et de nombreux investisseurs arrivés tard dans la course y avaient perdu leur mise.