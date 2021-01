Football : La volée d'anthologie d’un ancien du FC Sion

Federico Dimarco (Hellas Vérone) a inscrit un but somptueux, mercredi après-midi en Serie A sur la pelouse du Torino.

Vous vous souvenez de Federico Dimarco? En juillet 2017, l’international italien M20 (aujourd’hui âgé de 23 ans) avait signé pour 4 ans au FC Sion en provenance de l’Inter Milan. « Peut-être le plus beau coup réalisé par Christian Constantin sur le marché des transferts » , lisait-on à l’époque. Sauf que le talentueux latéral gauche s’était fracturé le pied lors de sa première apparition sous le maillot sédunois et qu’il avait repris le chemin de la Lombardie l’été suivant déjà , après avoir disputé neuf rencontres de Super League seulement .

Deux ans et demi plus tard, Dimarco appartient toujours à l’Inter. Après un passage du côté de Parme (2018-2019), il est prêté depuis janvier 2020 du côté d'Hellas Vérone. Et ce mercredi après-midi sur la pelouse du Torino, le Milanais a inscrit le deuxième but de sa carrière en Serie A, deux ans après sa première réussite.