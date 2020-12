«Ibra» venait de débarquer aux Etats-Unis en provenance de Manchester United. C’était le 31 mars 2018. Et pour son premier match avec le Los Angeles Galaxy en MLS face au Los Angeles FC, le Suédois avait débuté sur le banc.

Entré à la 71e minute alors que son équipe était menée 3-2, Zlatan Ibrahimovic avait attendu six minutes pour se mettre en évidence. À plus de trente mètres du but adverse, la star avait déclenché une volée du pied droit instinctive, réalisant un lob parfait du gardien pour amener l’égalisation à ses nouvelles couleurs.