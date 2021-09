Neuchâtel : La voleuse n’allait pas à l’hôpital pour des soins

Une Suissesse d’une quarantaine d’années et deux acolytes magrébins ont commis des vols dans le canton de Neuchâtel. La femme a notamment sévi dans le milieu médical.

En principe, quand on se rend à l’hôpital, c’est pour le travail, des soins ou rendre visite à un patient. Pour Virginie*, rien de tout cela. En février, la quadragénaire a rôdé dans les couloirs de l’Hôpital à Neuchâtel pour y commettre un larcin. C’est ainsi qu’elle a repéré un sac sans surveillance dans un bureau. En un clin d’oeil, les mains expertes de Virginie y ont trouvé un portemonnaie. La Suissesse n’a pas demandé son reste et a prestement quitté les lieux. Entre achats de produits et retraits d’argent, 662 francs ont été débités de la carte qui se trouvait dans le portefeuille dérobé. En automne 2020, elle avait utilisé le même stratagème dans un cabinet médical à La Chaux-de-Fonds (NE). En cumulant paiements et retraits effectués, le dommage se chiffrait alors à 608 francs.