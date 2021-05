Valais - La volonté de se lancer dans un apprentissage, plus forte que le Covid-19

Malgré la crise qui impacte sanitairement et économiquement notre pays, le Valais ne connaîtra pas de baisse d u nombre d’apprentis, ces prochains mois. C ’est même le contraire! A fin avril, 1051 contrats avaient été signés. Cela représente une hausse de 7% par rapport à 2020 et surtout une augmentation de 44% sur deux ans. « Quelque 182 document s s upplémentaires sont en voie de validation », ajoute, tout sourire, le chef du Service cantonal de la formation professionnelle, Claude Pottier. « Au final, en 2020 (fin octobre), nous avons eu 23% de contrats en plus par rapport à 2019. » La tendance se confirme donc, malgré le Covid-19.