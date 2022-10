La volte-face de Londres sur les impôts inquiète les conservateurs

Impôts : La volte-face de Londres inquiète les conservateurs britanniques

Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a renoncé à supprimer la plus haute tranche d’impôt, qui aurait favorisé les plus hauts revenus. Dans son parti, certains ne comprennent pas.

Habituellement, c’est une grand-messe qui permet de resserrer les rangs. Mais les conservateurs britanniques, réunis pour leur congrès annuel à Birmingham, faisaient grise mine lundi, inquiets et désorientés après la volte-face du gouvernement sur une baisse d’impôts très contestée. Ce congrès est le premier sous la direction de Liz Truss, Première ministre depuis moins d’un mois et déjà fragilisée. Dans l’enceinte du centre de conférence, «c’est très agité, je dois dire», lâche Graham Burgess, un élu local du sud de l’Angleterre.

Conservateurs «cuits» dans deux ans?

Cette mesure était une «très très grave erreur», estime Graham Burgess. «On doit essayer d’aller de l’avant et essayer de restaurer foi et confiance dans le véritable conservatisme», ajoute-t-il, regrettant le talent oratoire de l’ex-premier ministre Boris Johnson, emporté cet été par les scandales à répétition. Cette mesure aurait profité à ceux gagnant plus de 150’000 livres sterling (168’000 francs) par an, en pleine crise du coût de la vie.