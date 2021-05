Brochure du Conseil fédéral - La votation sur la loi Covid à son tour visée par un recours

«Quelque chose est caché. On ne peut pas accepter que le Conseil fédéral utilise le mensonge et trompe le peuple souverain.» Ce passage, lu dans un message viral partagé ces derniers jours sur WhatsApp, donne le ton de la contestation grandissante de la brochure d’information du gouvernement au sujet de la votation du 13 juin. Un recours contre le scrutin vient d’ailleurs d’être déposé en Valais. «Le Conseil d’État n’a pas encore statué sur ce dernier», indique le canton.

Où se cache le certificat?

Le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) avait déposé une interpellation pour obtenir des explications. «Chaque jour qui passe, ce sont plus de citoyens qui votent sans disposer à mon sens d’une information suffisante pour leur permettre de se forger une opinion en pleine connaissance de cause», dit-il. Le Conseil fédéral lui a répondu ce mercredi.

Nul n’est devin

La deuxième raison est chronologique. La brochure, bien qu’envoyée avec le matériel de vote à la mi-mai, a été bouclée le 5 mars. Le certificat n’est apparu dans la loi que dans la version du 19 mars. Le reproche – et l’explication – de l’absence de la mention du certificat dans la brochure peut d’ailleurs être retourné envers le comité référendaire. Nulle mention non plus de la part de celui-ci dans ses deux pages d’argumentaire dans la brochure.