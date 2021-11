Valais – La votation sur les grands prédateurs veut encore relancer le débat autour du loup

«Pour un canton du Valais sans grands prédateurs»: le texte soumis à votation ce dimanche a ux citoyens du Vieux-Pay s se veut extrême dans son intitulé . Moins dans sa réalité. Il vise à améliorer la protection des troupeaux face au danger que représentent les grands prédateurs, et à limiter et réguler les populations de loups, lynx, ours ou chacals dorés. En cas de oui, le canton pourra interdire tout élément qui pourrait aider au développement d’une meute.

Une classe politique pas unanime

Lancé en 2016 par un collectif d’élus et de sympathisants démocrates-chrétiens haut-valaisans, le texte en votation, soutenu par plus de 9500 signatures avait été, dans un premier temps, jugé non conforme au droit fédéral. Avant d’être finalement validé. À l’exception des Verts et d’une partie du reste de la gauche, l’ensemble de la classe politique cantonale soutient l ’écrit proposé .