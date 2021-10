Etats-Unis : La voyante ne tient pas ses promesses, son client la poursuit en justice

L’Américain a assigné en justice la «médium spécialiste des affaires de coeur» qui lui avait promis de pouvoir mettre fin à ses déboires amoureux.

Mais malgré le versement d’un généreux acompte de mille dollars, cet habitant de Los Angeles n’a constaté aucune amélioration et a décidé de poursuivre l’extra-lucide pour escroquerie. Il assure avoir souffert d’insomnies, d’anxiété et de crises d’angoisse et réclame 25’000 dollars à titre de dommages et intérêts.