Dressing de rêve - La vraie Carrie Bradshaw, c’est elle: ses vidéos le prouvent

Sur TikTok, Carla Rockmore est comparée à l’héroïne de «Sex and the City». Elle se filme dans son gigantesque dressing pour présenter ses looks.

Mêmes boucles blondes, même amour des chaussures et des pièces de créateurs: Carla Rockmore est la vraie Carrie Bradshaw, l’héroïne de la série «Sex and the City». Et ça, ce sont ses 552’000 abonnés sur TikTok qui le disent! Une comparaison qui amuse et flatte la Texane, âgée de 54 ans: «Le personnage de Carrie dans la série ne me ressemble en rien, mais ce qui m’inspire profondément c’est la façon dont Patricia Field (ndlr: la styliste de la série) l’habille», confie-t-elle dans une interview publiée sur le site de l’édition française de «Vogue».

Créatrice de contenu et de bijoux, l’Américaine, qui a aussi confectionné des vêtements pendant 20 ans, régale sa communauté de petites vidéos quotidiennes dans lesquelles elle donne des conseils et partage ses looks colorés. Des tenues que Carla Rockmore compose grâce à une très belle collection de pièces vintage. Ses trésors sont rangés dans un dressing impressionnant sur deux étages avec cheminée et escaliers en colimaçon. Une vraie caverne d’Ali Baba dont la vidéo de présentation, en deux parties, est devenue virale et cumule plus de trois millions de mentions j’aime.