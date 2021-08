États-Unis - Elle se bat à mains nues contre un puma pour sauver son fils

États-Unis : «La vraie héroïne de cette histoire, c’est la maman de cet enfant»

Une Californienne s’est battue à mains nues contre un puma qui s’en était pris à son fils de 5 ans, jeudi.

Un petit garçon de 5 ans était en train de jouer devant chez lui jeudi à Calabasas (Californie) quand un puma a surgi. L’animal a attaqué l’enfant et «l’a traîné sur environ 40 mètres», a indiqué samedi dans un communiqué le capitaine Patrick Foy, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune sauvage. Entendant des cris, la mère du petit s’est précipitée à son secours. N’écoutant que son courage, l’habitante a frappé le puma à mains nues jusqu’à ce qu’il lâche son fils et prenne la fuite.

Les parents de la victime l’ont conduite en urgence à l’hôpital. Touché à la tête et au torse, l’enfant était dans un état stable et sa vie n’est pas en danger. Alertées, les autorités sont parties à la recherche du puma, qui a été retrouvé dans des buissons près de la maison, «les oreilles en arrière et en train de souffler», a précisé le capitaine Foy. «En raison de son comportement et de la proximité du lieu de l’attaque, le garde-faune a estimé qu’il s’agissait probablement du puma recherché. Pour protéger la sécurité publique, il l’a abattu sur place», a expliqué le capitaine Foy.