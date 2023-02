Insultes à un député : La vulgarité de Cyril Hanouna coûte des millions à sa chaîne

L’indépendance de l’information en cause

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a également indiqué jeudi avoir mis en demeure la chaîne de respecter ses obligations en matière d’honnêteté et d’indépendance de l’information.

«On prend acte de la décision de l’Arcom et on va se réserver le droit de voir ce qu’on va faire après», a indiqué Cyril Hanouna jeudi soir dans son émission. «Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a Touché à Son Poste», a pour sa part réagi Louis Boyard sur Twitter.