1 / 13 La Porsche 916 ressemble presque à n’importe quelle autre Porsche 914 de Volkswagen, sauf qu’elle est nettement plus rapide et plus rare. Jasen Delgado - Courtesy RM Auctions / www.zwischengas.com Le toit en tôle de la Porsche 916 était fixe. Jasen Delgado - Courtesy RM Auctions / www.zwischengas.com Avec ses larges porte-à-faux et son spoiler avant, la 916 s’apparente aux versions sport 914/6 GT. Jasen Delgado - Courtesy RM Auctions / www.zwischengas.com

En bref Quand les chiffres de la VW Porsche 914 ont manqué d’atteindre les objectifs de ventes escomptés, on a osé une fuite en avant.

Le résultat: une VW-Porsche 916, plus sportive et plus chic.

En raison de son prix trop élevé, le modèle censé être de grande diffusion est devenu une série très limitée.

Cela en fait une pièce de collection très convoitée.

Bien que la VW-Porsche ait été bien accueillie lors de sa présentation en 1969 (après tout, les voitures de sport décapotables, équipées d’un moteur de puissance moyenne, ne couraient pas les rues), ça a surtout été difficile pour la version la plus puissante, dotée d’un moteur six cylindres Porsche, les ventes n’étant pas telles qu’escomptées.



Chez Porsche, on a décidé de prendre la fuite vers l’avant en développant la 916, qui se voulait à la fois plus sportive et plus chic. Le prix de vente visé était de 40’000 à 50’000 D-Mark. À titre de comparaison, une Porsche 911 S coûtait, en tant que voiture la plus chère de la gamme en 1971, 31’150 D-Mark, une Dino 246 GT était affichée en Allemagne au prix de 39’905 D-Mark.

De la piste de course à la route

Le prototype de la VW-Porsche 916 reprenait des éléments qui avaient déjà partiellement fait leurs preuves dans le domaine de la course automobile ou sur la 911. Pour plus de stabilité, le toit en tôle d’acier a été soudé à la carrosserie, et le cabriolet Targa est devenu un coupé. Les longerons ont été renforcés et plastifiés. Pour le châssis, on a eu recours aux éléments de la 914/6, mais on a monté des pneus 185/70 sur des jantes Fuchs de sept pouces.



Les porte-à-faux en tôle d’acier fixes ont élargi la 916 de neuf centimètres. Le prototype était équipé d’un moteur 2.6 litres de 210 ch. On avait ainsi obtenu un modèle, capable de concurrencer même les voitures de sport les plus abouties.

Trop chère

Censée être dévoilée au Salon automobile de Paris à l’automne 1971, la Porsche 916 n’y était cependant pas représentée. Un terme avait rapidement été mis au projet en raison des coûts devenus incontrôlables. La voiture ne pouvait pas être construite à moins de 45’000 D-Mark et ne pouvait pas être distribuée en grand nombre à ce prix-là.

La Porsche de série la plus rapide de son temps?

Le concept de la 916 n’a cependant pas tout à fait été avorté. Une série très limitée a tout de même vu le jour. Elle était destinée aux membres de la famille Porsche, ainsi qu’aux amis de la maison, à un prix de 41’000 D-Mark l’exemplaire.



Une 916 de série, équipée du moteur 2.4 litres de la 911 S pour faciliter essentiellement l’approvisionnement en pièces de rechange, pesait près de 1000 kg. Même avec «seulement» 190 ch, on atteignait un rapport poids/puissance de 5,3 kg/ch. Le passage de 0 à 100 km/h se faisait en 7 secondes environ et la vitesse de pointe était de 240 km/h. Avec ces performances, les 916 «de série» construites en 1972 étaient les voitures de sport Porsche les plus rapides de leur époque. Ceux qui faisaient partie des heureux bénéficiaires pouvaient choisir l’aménagement intérieur selon leurs goûts et profitaient ainsi d’un exemplaire unique, dont la valeur, comme on le sait aujourd’hui, a considérablement augmenté.