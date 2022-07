Basketball : La WNBA rend hommage à Brittney Griner lors de son All-Star Game

Les stars de la grande ligue nord-américaines féminine n’ont pas manqué l’occasion d’apporter leur soutien à la joueuse jugée et détenue en Russie depuis février lors du All-Star Game.

À la mi-temps du match, les joueuses ont enfilé des maillots noir et orange, floqués avec le nom et le numéro (42) de Griner.

Les joueuses de la ligue nord-américaine de basket (WNBA) ont rendu hommage à Brittney Griner, jugée et détenue en Russie depuis février, lors du All-Star Game organisé dimanche.

«Nous pensons à Brittney Griner en ce moment, a déclaré la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert. Elle reste une priorité absolue pour nous et nous continuons à lui apporter tout notre soutien. Nous faisons tout pour qu'elle rentre saine et sauve le plus vite possible.»