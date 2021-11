Tennis : La WTA reste «profondément inquiète» pour Peng Shuai

Le président de la WTA Steve Simon doute de «la liberté de Peng vis à vis de toute censure ou coercition». Il ne reprendra pas contact avec elle par e-mail, tant qu’il ne sera pas certain que «ses réponses soient personnelles et non celles de ses censeurs».

Peng Shuai est-elle libre de ses paroles et de ses écrits? AFP

Le président de la WTA, qui gère le circuit féminin de tennis, demeure «profondément inquiet» quant à la liberté de parole de la joueuse chinoise Peng Shuai, qui avait accusé début novembre un haut dirigeant de son pays d’un rapport sexuel forcé, a indiqué samedi une porte-parole à l’AFP.

Steve Simon «demeure profondément inquiet concernant la liberté de Peng vis à vis de toute censure ou coercition, et a décidé de ne pas reprendre contact avec elle via e-mail tant qu’il ne serait pas certain que ses réponses soient personnelles et non celles de ses censeurs», a déclaré la porte-parole.

«Steve Simon a contacté Peng Shuai via différents canaux de communication. Il lui a envoyé deux e-mails, mais il était clair que ses réponses étaient influencées par d’autres», a expliqué la porte-parole.

Steve Simon, président de la WTA. AFP

Elle n’a en revanche pas souhaité revenir sur une information de la BBC s’appuyant sur les déclarations d’un «ami» de la joueuse et selon lesquelles elle aurait envoyé un e-mail à Steve Simon, le remerciant de son inquiétude, mais lui demandant de ne pas intervenir afin de la «laisser tranquille».

Saine et sauve à son domicile

La sportive de 35 ans, championne du double à Roland-Garros en 2014, avait publié début novembre sur le réseau social chinois Weibo un long message sur sa relation avec l’ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné.

Dans ce texte en forme de lettre ouverte rapidement censuré sur l’internet chinois, elle s’épanchait longuement sur ses sentiments à l’égard de l’ex-dirigeant, retraité depuis 2018. Elle lui reprochait notamment de l’avoir forcée à une relation sexuelle il y a trois ans.

De nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Novak Djokovic en passant par Roger Federer et Rafael Nadal, et plusieurs pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, mais aussi l’Union européenne et l’ONU, ont demandé à Pékin de faire la lumière sur le sort de Peng Shuai.

La jeune femme est réapparue le week-end dernier dans un restaurant de Pékin et lors d’un tournoi de tennis organisé dans la capitale chinoise, selon des vidéos publiées par des médias officiels. Dimanche, elle a aussi dialogué par visioconférence avec le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

Selon le CIO, Peng Shuai a expliqué qu’elle était «saine et sauve» à son domicile à Pékin mais qu’elle aimerait que sa vie privée soit «respectée».

Et mardi, c’est Pékin qui a appelé à ne pas «politiser» ni «monter en épingle» l’affaire Peng Shuai, dans une rare réaction officielle aux accusations portées par la joueuse.