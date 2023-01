Tennis en Chine: La WTA veut discuter avec Peng Shuai «en privé»

Tennis : La WTA veut voir Peng Shuai «en privé»

Peng Shuai, lauréate de Wimbledon et Roland-Garros en double, qui aura 37 ans le 8 janvier et aujourd’hui retraitée, a disparu pendant près de trois semaines en 2022 après avoir accusé l’ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d’un rapport sexuel «forcé» lors d’une relation qui a duré plusieurs années.

Toujours pas de tournois en Chine

Des vidéos la montrant en public en Chine n’ont pas suffi non plus à lever les doutes sur sa sécurité et ses libertés de mouvement et d’expression.