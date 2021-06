Jeu vidéo : La Xbox One pourra lancer des jeux pour console «next-gen»

Microsoft a annoncé que son service de cloud gaming xCloud sera aussi compatible avec son ancienne console de salon.

Lancée en 2013, la Xbox One ne deviendra pas obsolète de sitôt, même si de nouveaux jeux ne sortiront plus sur l’ancienne console mais uniquement sur les nouvelles Xbox Series X/S. Dans un billet de blog repéré par The Verge qui fait suite à la conférence de Microsoft au salon E3, le géant technologique a donné quelques précisions sur le futur de son service Game Pass et de sa plateforme de cloud gaming xCloud.