La Xbox Serie X arrive en grande pompe au prix de 499 francs pour succéder à cette bonne vieille Xbox One qui commençait sérieusement à devenir dépassée techniquement. Doté d'un processeur graphique d’une puissance de 12 teraflops et proposant des images en ultra haute définition 4K et des reflets de lumière pour éclairer les scènes dans l’ombre (Ray Tracing), le nouveau fleuron de Microsoft en a sous le capot pour faire tourner des jeux gourmands tels que «Fortnite», «Gears of War» ou encore «Monster Hunter World» en 60 images par seconde, voire 120 avec une télévision compatible. Mieux encore, les temps de chargement ont été considérablement réduits grâce au disque dur SSD implanté. Plus le temps d'aller vider le frigo entre deux parties. Et si on prend en compte la fonction Quick Resume, qui permet de basculer entre plusieurs jeux déjà lancés en quelques seconde, on obtient une machine taillée pour le gaming et qui remplace à merveille son aînée.