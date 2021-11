métavers : La Xbox tient son musée immersif

Les amateurs de la console de jeux vidéo sont invités à remonter le temps avec leur avatar et retrouver les traces de leurs premières parties.

Expérience personnalisée

À l’aide d’un pavé tactile, d’une souris ou des touches du clavier, les visiteurs peuvent s’y mouvoir via un avatar et (re) découvrir l’histoire de la console. Ils retrouvent d’autres internautes interagissant avec les objets numériques exposés et peuvent suivre l’évolution de la Xbox originale à la dernière gamme Xbox X/S, en passant par la Xbox 360 et la Xbox One.