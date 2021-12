Décédée à 32 ans : La youtubeuse Mava Chou victime de la haine des internautes?

Les circonstances du décès de l’influenceuse d’origine genevoise n’ont pas été révélées. Mais tant Jeremstar que des followers soulignent le harcèlement dont elle était la cible.

«Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva survenu hier (ndlr: mercredi 22 décembre) en fin de journée. Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches. Ayez une pensée pour elle et surtout pour ses enfants.» Tel est le message de Marion, meilleure amie de Mava Chou, annonçant le décès de cette dernière. Qui n’avait que 32 ans.

Youtubeuse d’origine genevoise, Maëva Frossard, de son vrai nom, s’était fait connaître en publiant dès 2013 des vidéos de sa famille, où elle racontait son quotidien avec ses quatre enfants. Elle avait participé à l’émission de téléréalité «On a échangé nos mamans» (NT1) en 2018. Et pouvait se targuer de 144’000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et 80’000 fans sur Instagram…

Pourtant, tout n’était pas rose pour Mava. Outre le fait d’avoir perdu son cinquième enfant, elle s’était séparée de son compagnon en 2020 et avouait dans l’un de ses derniers messages, daté du 6 décembre, et dans sa dernière vidéo (ci-dessous), ne pas aller très bien. «J’ai été un peu absente ces derniers jours car je n’étais pas en grande forme.» Un euphémisme, selon certains.

Ainsi le blogueur Jeremstar, rapporte «Voici», a révélé que Mava lui avait fait part de sa difficulté à supporter les campagnes de harcèlement dont elle était victime. «Depuis 2015, Maëva était victime de harcèlement en meute sur les réseaux sociaux et au cœur de polémiques incessantes. Récemment, nous étions entrés en contact et elle s’était confiée à moi. Elle ne supportait plus la haine permanente qu’elle recevait et déplorait que les institutions judiciaires soient aussi lentes. Je me souviens d’une bande audio qu’elle m’a récemment envoyée où elle disait: «Un jour, il va y avoir un drame, c’est pas faute d’avoir alerté.»