Nyon (VD) – La ZAD au tribunal: un procès inédit, tendu et politisé

Juger un inconnu, est-ce légal?

Avant de passer au fond, des questions formelles et pourtant essentielles se posaient, à commencer par une bizarrerie: chaque zadiste est jugé séparément. «Ce sont pourtant les même faits et les mêmes mobiles, a critiqué Me Saskia von Fliedner, avocate d’«Inconnu 003». Des jugements contradictoires sont inévitables...» Mais selon le procureur général Eric Cottier, l’inverse aurait été compliqué et trop lent, puisque certaines instructions ne sont pas terminées. «S’il faut rectifier le tir, il y a toujours la possibilité d’un appel», a-t-il rappelé.