Vaud – La ZAD du Mormont demande de l’argent sur Facebook

Sur leur page Facebook, les zadistes de la colline du Mormont demandent du «flouze». Avec leur appel aux dons, ils espèrent récolter 150’000 francs suisses, afin de payer amendes et frais de justice, selon une information relayée par «Watson». «Les procédures judiciaires suivent leurs chemins mais leurs coûts accumulés sont totalement disproportionnés et menacent de nous étouffer» expliquent les militants écologistes dans leur dernier post sur le réseau social. Chaque personne peut contribuer, à sa mesure. «Et pas grave si ce n’est pas possible: nous restons touxtes ensemble dans ce combat contre l’écocide en cours» assurent-ils.